Cosa è successo alla Tirreno-Adriatico: cambia la classifica, chi è stato penalizzato e perché (Di domenica 12 marzo 2023) Ondata di penalizzazioni alla Tirreno-Adriatico 2023, che si concluderà quest’oggi con la tappa che parte e arriva a San Benedetto del Tronto. Al termine della tappa di ieri, quella con arrivo ad Osimo e vinta in uno street ristretto da Primoz Roglic (Jumbo-Visma), la giuria ha deciso di punire sei corridori in gara. Si tratta di Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Mikel Landa (Bahrain-Victorious), Hugh Carthy (EF Education-Easypost), Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Mike Teunissen e Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty). La punizione arriva a causa di una loro condotta irregolare in pista, per aver utilizzato ‘marciapiedi, sentieri o piste ciclabili non facenti parte del percorso’. In alcuni tratti di lastricato molti corridori si spostavano sul lato della strada per provare a sentire di meno le sconnessioni dell’asfalto. ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Ondata di penalizzazioni2023, che si concluderà quest’oggi con la tappa che parte e arriva a San Benedetto del Tronto. Al termine della tappa di ieri, quella con arrivo ad Osimo e vinta in uno street ristretto da Primoz Roglic (Jumbo-Visma), la giuria ha deciso di punire sei corridori in gara. Si tratta di Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Mikel Landa (Bahrain-Victorious), Hugh Carthy (EF Education-Easypost), Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Mike Teunissen e Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty). La punizione arriva a causa di una loro condotta irregolare in pista, per aver utilizzato ‘marciapiedi, sentieri o piste ciclabili non facenti parte del percorso’. In alcuni tratti di lastricato molti corridori si spostavano sul lato della strada per provare a sentire di meno le sconnessioni dell’asfalto. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... silvia_sb_ : Cosa sarebbe successo in un paese normale se fosse stato pubblicato un video come quello del karaoke alla festa di… - classcnbc : Banche, rischio contagio? La crisi di Silicon Valley Bank preoccupa i mercati e si teme un contagio per gli istitu… - SkyTG24 : Il fallimento della #SiliconValleyBank ha causato timori di contagio in Europa, con le Borse del Vecchio Continente… - Felis_Ariel : @awanabaio Eh, no. Maverick ha tutto al posto giusto, è un bel film, e il suo successo è meritato. Perchè qua ci s… - VctrC21 : @albertoinfelise Non so cosa è successo, ma supponendo che sia successo in questi giorni, quelli sono morti il mese… -