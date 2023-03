Corriere dello Sport – Kvaratskhelia | possiamo dire che sembra Maradona?

Leggi su napolipiu

(Di domenica 12 marzo 2023)paragona Kvichaa Diego Armandodopo il gol messo a segno con l’Atalanta. La rete siglata dain Napoli-Atalanta sta mandando in tilt tutti gli addetti ai lavori. In Serie A non si vedeva tanta bellezza da molto tempo, un giocatore così è veramente fenomenale e dà lustro a tutto il campionato.al momento del tiro era in area di rigore atalantina con sette uomini, a cui bisogna aggiungere il portiere avversario, senza alcun compagno che potesse aiutarlo. Questo rende l’idea della grandezza del gol del georgiano.paragone conDa quando l’attaccante ex Rubin Kazan è arrivato in Italia di paragone ce ne sono stati tanti. C’è chi lo ha paragonato a ...