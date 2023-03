Coppa Italia Serie A2 basket 2023 | trionfo di Cremona | Cento battuta 65-60

Leggi su sportface

(Di domenica 12 marzo 2023) 65-60 nel match tra Vanolie Tramec, partita valida per la finale didiA2 di. Grande vittoria dunque per, all’E-Work Arena di Busto Arsizio, che permette ai lombardi di vincere la competizione nazionale. La partita non è mai stata in discussione, con unain completo controllo nei ritmi e nel gioco per quasi tutti i 40 minuti di match. Solo nel finale infattiè riuscito a spaventare, avvicinandosi nel punteggio fino al -4. I padroni di casa però sono stati bravi a resistere e a portare a casa il match. Tra i migliori marcatori tra le file lombarde ci sono Eboua, autore di 17 punti, così come Alibegovic, ...