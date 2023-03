Coppa Italia LNP 2023 | esultano la Vanoli Cremona e la Agribertocchi Orzinuovi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : SIAMO ANCORA IN FINALE DI COPPA ITALIA! ???? Decide il gol di @losada_vicky al 101’! ?? DAJE ROMA DAJEEEEEE! ??… - MarcelloChirico : @beppesevergnini @Corriere Voi continuate a negare di aver fatto con Facchetti telefonate per truccare il sorteggi… - La7tv : 90+11’ | ?? | GOL ROMA! All'ultimo secondo è @losada_vicky a segnare la rete che assicura alla Roma il pass per la… - egidio_gialdini : Gli highlights del Ritorno della Semifinale di 'Coppa ITALIA Femminile' '22-23, che ha visto la JUVENTUS Women batt… - LucaMatrella : @eddajesu Oggi in Monte Mario stavo fuori di senno sin dalla prima ammonizione inventata su Smalling;le indirizza t… -

Alle porte del podio, l'azzurro ha trovato sulla sua strada l'ucraino Stankevych, imponendosi 15 - 12 e tornando così nella 'zona medaglie' didel Mondo a tredici mesi di distanza dalla ...E se due indizi non fanno una prova, il tonfo clamoroso dellaunito ai due scivoloni prima citati dicono che la Roma non è capace di approfittare delle ghiotte opportunità che gli si ...Agribertocchi Orzinuovi ha vinto, per la prima volta nella storia della società, la Old Wild West -di Serie superando in Finale VI. DA. SI. Real Sebastiani Rieti 66 - 45. Al presidente ...

Coppa Italia, trionfo Vanoli

La Vanoli Cremona si aggiudica la Coppa Italia 2023 Old Wild West di Serie A2, superando 65-60 in una combattuta finale a Busto Arsizio la Tramec Cento. Come per Orzinuovi in B, anche per il ...Due successi per l’Italia, uno individuale e uno di squadra, nella Coppa Europa di lanci. A Leiria, in Portogallo, si impone nel martello Sara Fantini con 73,26 al primo tentativo e la soddisfazione ...