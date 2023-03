Coppa del Mondo di Biathlon, immensa Wierer: l’Azzurra vince la mass start (Di domenica 12 marzo 2023) Di nuovo Östersund, di nuovo Dorothea Wierer. Dopo il trionfo di giovedì nella prova individuale che ha aperto la penultima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, l’Azzurra vince ancora sulle nevi svedesi. La trentaduenne altoatesina sale sul gradino più alto del podio della mass start femminile: alle sue spalle le francesi Lou Jeanmonnot, seconda, e Julia Simon, terza. Al termine della gara le riflessioni di Dorothea Wierer: “Sono molto contenta. Non avevo buone sensazioni nel riscaldamento come spesso mi accade, ma l’obiettivo principale era sparare bene al poligono, in cui si decidono spesso le gare, e così ho fatto. In questo periodo sono molto concentrata su me stessa, avevo un buon treno con le due francesi che sono molto in ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 marzo 2023) Di nuovo Östersund, di nuovo Dorothea. Dopo il trionfo di giovedì nella prova individuale che ha aperto la penultima tappa dideldiancora sulle nevi svedesi. La trentaduenne altoatesina sale sul gradino più alto del podio dellafemminile: alle sue spalle le francesi Lou Jeanmonnot, seconda, e Julia Simon, terza. Al termine della gara le riflessioni di Dorothea: “Sono molto contenta. Non avevo buone sensazioni nel riscaldamento come spesso mi accade, ma l’obiettivo principale era sparare bene al poligono, in cui si decidono spesso le gare, e così ho fatto. In questo periodo sono molto concentrata su me stessa, avevo un buon treno con le due francesi che sono molto in ...

