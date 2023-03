Contro il Galles l'Italia ha visto il fantasma della Nazionale passata (Di domenica 12 marzo 2023) C’è una vignetta dei Peanuts in cui Charlie Brown dice: “A volte la notte me ne sto sveglio nel letto e mi chiedo ‘Dove ho sbagliato?’. Poi una voce mi dice ‘Ti ci vorrà più di una notte per questo’”. Se dovessimo sintetizzare al massimo Italia-Galles, non andremmo poi lontani dal genio di Schulz. Stavolta non ci sono cose da salvare, non c’è niente di buono da cui ripartire. Il problema è uno: questo Galles è battibile, lo ha dimostrato suo malgrado negli ultimi 13 mesi, ma non è battibile da una squadra che scende in campo con la pressione (che è di varia natura: mediatica, personale, di gruppo) di dover vincere a tutti i costi, perché è l’atto dovuto di un percorso che deve per forza portare a un finale ipoteticamente scritto. Sabato non è stato così. Ieri, come nei libri belli, quelli scritti dagli autori che si comprano casa ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 12 marzo 2023) C’è una vignetta dei Peanuts in cui Charlie Brown dice: “A volte la notte me ne sto sveglio nel letto e mi chiedo ‘Dove ho sbagliato?’. Poi una voce mi dice ‘Ti ci vorrà più di una notte per questo’”. Se dovessimo sintetizzare al massimo, non andremmo poi lontani dal genio di Schulz. Stavolta non ci sono cose da salvare, non c’è niente di buono da cui ripartire. Il problema è uno: questoè battibile, lo ha dimostrato suo malgrado negli ultimi 13 mesi, ma non è battibile da una squadra che scende in campo con la pressione (che è di varia natura: mediatica, personale, di gruppo) di dover vincere a tutti i costi, perché è l’atto dovuto di un percorso che deve per forza portare a un finale ipoteticamente scritto. Sabato non è stato così. Ieri, come nei libri belli, quelli scritti dagli autori che si comprano casa ...

