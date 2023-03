Conte nei pensieri dell’Inter. A Inzaghi la Champions League potrebbe non bastare – CdS (Di domenica 12 marzo 2023) Su Simone Inzaghi c’è l’ombra di Antonio Conte per un possibile ritorno all’Inter. Come sottolineato questa mattina da Tuttosport, la dirigenza punta alla seconda stella e inoltre l’ex CT rappresenta una garanzia per Romelu Lukaku. Conte-BIS – L’attuale tecnico del Tottenham è sempre nei pensieri dell’Inter, soprattutto dal momento in cui ha espresso la sua volontà di tornare in Italia e stare più vicino alla famiglia. Chiaro che potrebbe anche prendere un anno sabbatico, ma il corteggiamento nerazzurro è iniziato sotto traccia per capire quali siano le reali possibilità di un suo ritorno. L’Inter di Simone Inzaghi dopo la pausa di dicembre, ha avuto un calo proprio come la scorsa stagione, lo stesso che ha agevolato la rimonta del Milan. Il tecnico piacentino molto si ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Su Simonec’è l’ombra di Antonioper un possibile ritorno all’Inter. Come sottolineato questa mattina da Tuttosport, la dirigenza punta alla seconda stella e inoltre l’ex CT rappresenta una garanzia per Romelu Lukaku.-BIS – L’attuale tecnico del Tottenham è sempre nei, soprattutto dal momento in cui ha espresso la sua volontà di tornare in Italia e stare più vicino alla famiglia. Chiaro cheanche prendere un anno sabbatico, ma il corteggiamento nerazzurro è iniziato sotto traccia per capire quali siano le reali possibilità di un suo ritorno. L’Inter di Simonedopo la pausa di dicembre, ha avuto un calo proprio come la scorsa stagione, lo stesso che ha agevolato la rimonta del Milan. Il tecnico piacentino molto si ...

