Conte, Fontana, Gallera: nei verbali tutti i rimpalli (e le contraddizioni) sulla zona rossa (Di domenica 12 marzo 2023) Le tensioni tra forze politiche, lo scarico delle responsabilità, la farraginosità della burocrazia al cospetto di un virus che invece correva veloce, velocissimo. E che, secondo i pm di Bergamo, poteva essere rallentato con la zona rossa in Valle Seriana, evitando all'incirca 4mila morti stando ai calcoli del microbiologo Andrea Crisanti, consulente della procura. Alla fine, una cosa è certa: tutti potevano istituire la zona rossa, ma nessuno lo ha fatto. Il clima di grande insicurezza, acuito dagli enormi interessi ed equilibri in gioco (uno su tutti quello tra salute pubblica ed economia) hanno verosimilmente congelato la volontà di prendere decisioni chiare e tempestive, come sembra emergere dalle carte della maxi inchiesta sulla gestione della prima ondata Covid.

