Conosci la storia che ha ispirato il film A Star is born? (Di domenica 12 marzo 2023) La realtà spesso supera la fantasia: quella che può sembrare una frase fatta in realtà calza a pennello quando si tratta di racconti, libri e soprattutto film. Gli appassionati di cinema vengono rapiti dalla bravura degli sceneggiatori o dei registi, nel delineare storie che hanno un'architettura credibile in cui rispecchiarsi. Quelle trame così intricate sembrano frutto del talento di chi le scrive, ma più spesso di quello che si pensa, traggono spunto dalla realtà. Al di là dei film biografici, ci sono numerose pellicole che hanno conquistato il pubblico perché prendono spunto da fatti realmente accaduti. Un esempio perfetto è "A Star is born", che oltre ad aver avuto ben quattro remake (compreso un musical a Bollywood) è ispirato alla storia dell'attrice hollywoodiana Colleen ...

