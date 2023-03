Congresso Pd, nella Direzione del partito entrano Gori, Rossi e Misiani (Di domenica 12 marzo 2023) Bergamo. L’assemblea nazionale del Pd che si è tenuta oggi (domenica 12 marzo) a Roma, ha visto la discesa in campo di una nutrita delegazione Dem bergamasca, arrivata nella capitale per condividere una giornata importante per il partito. L’occasione ha visto ha infatti visto ratificare l’elezione di Elly Schlein a segretaria nazionale e l’elezione del nuovo presidente di partito, Stefano Bonaccini, l’altro candidato al ruolo di guida, avversario appunto di Schlein alle primarie, scelto per acclamazione. entrano a far parte della Direzione del Pd anche Matteo Rossi, coordinatore regionale della mozione Schlein, e Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, e il senatore bergamasco Antonio Misiani. In viaggio verso la capitale, oltre al primo cittadino di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 12 marzo 2023) Bergamo. L’assemblea nazionale del Pd che si è tenuta oggi (domenica 12 marzo) a Roma, ha visto la discesa in campo di una nutrita delegazione Dem bergamasca, arrivatacapitale per condividere una giornata importante per il. L’occasione ha visto ha infatti visto ratificare l’elezione di Elly Schlein a segretaria nazionale e l’elezione del nuovo presidente di, Stefano Bonaccini, l’altro candidato al ruolo di guida, avversario appunto di Schlein alle primarie, scelto per acclamazione.a far parte delladel Pd anche Matteo, coordinatore regionale della mozione Schlein, e Giorgio, sindaco di Bergamo, e il senatore bergamasco Antonio. In viaggio verso la capitale, oltre al primo cittadino di ...

