Conferenza stampa Dionisi: «Siamo molto contenti, ma il 4-3 mi lascia l'amaro in bocca»

Conferenza stampa Dionisi: le parole del tecnico neroverde dopo la sfida tra la Roma e il Sassuolo. Le dichiarazioni (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) – Alessio Dionisi, tecnico neroverde, ha parlato in Conferenza stampa dopo Roma-Sassuolo di Serie A. SASSUOLO RAGIONA DA BIG – «Sicuramente Siamo più consapevoli. Quando fai risultati acquisti una consapevolezza. Una squadra più matura darei di no. Non è facile giocare undici contro dieci in uno stadio che spinge. La Roma poteva metterci in di difficoltà. Oggi tante cose sono positive. Quello che mi lascia l'amaro in bocca è il 4-3 perché la partita era finita. Ovviamente Siamo molto contenti».

