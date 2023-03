"Con quel delinquente di Fedez...": la frase straziante di Gerry Scotti, choc in studio (Di domenica 12 marzo 2023) A C'è Posta per te Gerry Scotti si commuove. Il conduttore di Mediaset non riesce a trattenere le lacrime davanti alla storia di due ragazzi, fratello e sorella, che hanno perso i genitori e che ora provano ad affrontare insieme la vita. E così Gerry, ospite di Maria De Filippi, di fatto racconta la sua esperienza personale e il dolore che lo ha colpito parecchi anni fa quando la sua mamma lo lasciò. "Cara Maria sai cosa ho sempre raccontato io, quello che ho detto al Muschio Selvaggio con quel delinquente di Fedez...". Gerry si ferma un attimo e poi riprende il racconto: "Ho avuto un dolore grande, ho perso mia mamma 30 anni fa e quando sono andato in camera mortuaria in tanti mi chiedevano un autografo. Un autografo che io ho fatto ma che mi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) A C'è Posta per tesi commuove. Il conduttore di Mediaset non riesce a trattenere le lacrime davanti alla storia di due ragazzi, fratello e sorella, che hanno perso i genitori e che ora provano ad affrontare insieme la vita. E così, ospite di Maria De Filippi, di fatto racconta la sua esperienza personale e il dolore che lo ha colpito parecchi anni fa quando la sua mamma lo lasciò. "Cara Maria sai cosa ho sempre raccontato io,lo che ho detto al Muschio Selvaggio condi...".si ferma un attimo e poi riprende il racconto: "Ho avuto un dolore grande, ho perso mia mamma 30 anni fa e quando sono andato in camera mortuaria in tanti mi chiedevano un autografo. Un autografo che io ho fatto ma che mi ha ...

