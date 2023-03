Con l'ape contro un'auto: muore sul colpo a 90 anni (Di domenica 12 marzo 2023) Troppo gravi le ferite riportate mell'impatto: incidente mortale sulla Statale 113, all'altezza di via Agnelleria, a Villagrazia di Carini, nel Palermitano. Lo schianto sabato a tarda sera. Vito Tranchina, 90 anni, è... Leggi su europa.today (Di domenica 12 marzo 2023) Troppo gravi le ferite riportate mell'impatto: incidente mortale sulla Statale 113, all'altezza di via Agnelleria, a Villagrazia di Carini, nel Palermitano. Lo schianto sabato a tarda sera. Vito Tranchina, 90, è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adorvsabrina : mia mamma che cerca di stare al passo con me e dice 'sei in biblio ??' oppure 'oggi ape con i tuoi amici??' la amo ????? - BindaBeschi : RT @lorena_perego: @opzionedonna PER FAVORE TOGLIETE I TRE PALETTI, esiste già APE SOCIAL PER QUESTI ????? SÌ A PROROGA #opzionedonna con re… - himeralive : Un terribile incidente è avvenuto ieri sera sulla strada statale 113, nel territorio del comune di Carini. Un anzi… - l_ape_rosa : RT @Don_Lazzara: #Gesù mentre parla con la #Samaritana non rovista nel suo passato, ma cerca di donargli il vero senso della vita, fino a c… - alexturtle : L'ape raccoglie il nettare con cura e abilità, in un incessante lavoro che la fa vivere, mentre i trifogli offrono… -