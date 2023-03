Con il tempo ci si abitua a tutto, ma c’è chi resiste come può (Di domenica 12 marzo 2023) Ci si abitua a tutto, col tempo. Alla guerra come una costante della storia umana scritta finora. Alle armi inventate, prodotte, perfezionate, vendute, usate ed esportate. Alle sue conseguenze che sono gli sfollati, i rifugiati, i morti, i cimiteri, le lacrime postume delle madri e il rancore sordo dei padri. Alla violenza sacrificale ufficiale e quella quotidiana come mezzo per placare gli dei nascosti del potere di alcuni e della sottomissione di molti. Alle frontiere come barriere per rassicurare l’inutile certezza delimitativa tra noi e ‘loro’, i barbari che ancora non parlano la ‘nostra’ lingua franca universale. Ai diritti umani scritti, ratificati e applicati secondo le circostanze soprattutto di chi li viola. Citati, insegnati, trasmessi e poi fucilati sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Ci si, col. Alla guerrauna costante della storia umana scritta finora. Alle armi inventate, prodotte, perfezionate, vendute, usate ed esportate. Alle sue conseguenze che sono gli sfollati, i rifugiati, i morti, i cimiteri, le lacrime postume delle madri e il rancore sordo dei padri. Alla violenza sacrificale ufficiale e quella quotidianamezzo per placare gli dei nascosti del potere di alcuni e della sottomissione di molti. Alle frontierebarriere per rassicurare l’inutile certezza delimitativa tra noi e ‘loro’, i barbari che ancora non parlano la ‘nostra’ lingua franca universale. Ai diritti umani scritti, ratificati e applicati secondo le circostanze sopratdi chi li viola. Citati, insegnati, trasmessi e poi fucilati sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Il gol di #Kvara con l'assist di un incontenibile @victorosimhen9 e il 2° tempo di @sscnapoli contro @Atalanta_BC c… - 6000sardine : Il #governoMeloni festeggia con 76 morti e numerosi dispersi sulla coscienza. Quando si dice trovare il tempo per l… - ultimora_pol : Angelo #Bonelli: '#Meloni e #Salvini non hanno trovato il tempo, perché non hanno voluto, per incontrare i famiglia… - ilbaro_1967 : RT @davalessi_ct: Tutti i giorni a tempo indeterminato, feste comprese, vi ricorderò con un tweet che PD e M5S sono il CANCRO DELL'ITALIA.… - DFailli : RT @francofontana43: Anna, 45 anni, insegnante di Frosinone, malata di cancro al pancreas, prima di morire, voleva vedere il figlio che viv… -