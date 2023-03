Comunicare la disabilità: il Premio “3 dicembre – Paolo Osiride Ferrero” (Di domenica 12 marzo 2023) Un riconoscimento per chi, attraverso il suo lavoro, promuove i temi della disabilità, dell’inclusione sociale e dell’accessibilità. Si tratta del Premio Giornalistico “3 dicembre – Paolo Osiride Ferrero”, nato dall’iniziativa della CPD (Consulta per le persone in difficoltà), in collaborazione con il Master in Giornalismo ‘Giorgio Bocca’ dell’Università di Torino e con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, della Città di Torino, della Regione Piemonte e la media partnership dell’agenzia Ansa. Il Premio La Cdp, consulta per le persone in difficoltàOltre ai tre temi portanti, l’iniziativa si propone di raggiungere sei goal fondamentali (in due ambiti trasversali), contenuti all’interno dell’Agenda della Disabilita?, il progetto ideato da CPD e ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 12 marzo 2023) Un riconoscimento per chi, attraverso il suo lavoro, promuove i temi della, dell’inclusione sociale e dell’accessibilità. Si tratta delGiornalistico “3”, nato dall’iniziativa della CPD (Consulta per le persone in difficoltà), in collaborazione con il Master in Giornalismo ‘Giorgio Bocca’ dell’Università di Torino e con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, della Città di Torino, della Regione Piemonte e la media partnership dell’agenzia Ansa. IlLa Cdp, consulta per le persone in difficoltàOltre ai tre temi portanti, l’iniziativa si propone di raggiungere sei goal fondamentali (in due ambiti trasversali), contenuti all’interno dell’Agenda della Disabilita?, il progetto ideato da CPD e ...

