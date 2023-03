Comune di Bordighera | Concorso per 1 Operaio Elettricista

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 12 marzo 2023) Ildiha emesso un Bando Pubblico per la ricerca di 1Altamente Specializzato, in categoria B3, da assegnare al settore tecnico. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato.di: Cosa c’è da Sapere Una delle più belle località turistiche della Liguria sta cercando unAltamente Specializzato, come Figura di supporto all’Ufficio Tecnico. Per partecipare alserve qualifica professionale nel settore, esperienza, capacità organizzative, cittadinanza italiana, spirito di collaborazione e di adattamento al lavoro di squadra, ottime doti di problem solving, e Professionalità. Il Candidato selezionato, di concerto con ...