"Come sono morti i migranti". Clamoroso: fango Ong sull'Italia, la ricostruzione (Di domenica 12 marzo 2023) sono 30 i dispersi nel naufragio di un barchino di migranti avvenuto oggi in acque libiche. Lo riferisce la Guardia costiera Italiana, che conferma il salvataggio delle altre 17 persone a bordo. Il barchino si è capovolto durante il trasbordo delle persone sulla nave Froland, inviata tra i mercantili sul posto dalla centrale operativa della stessa Guardia costiera. Nella notte dell'11 marzo, ricostruisce la Guardia Costiera Italiana, Watch the Med - Alarm Phone ha segnalato al Centro Nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma, a quello maltese e a quello libico una barca con a bordo 47 migranti, in area SAR libica a circa 100 miglia dalle coste libiche. Successivamente l'unità veniva avvistata dal velivolo Ong Seabird 2 che ha inviato una chiamata di soccorso e ...

