Come possiamo evitare le valanghe (Di domenica 12 marzo 2023) Passano solo pochi secondi dall'istante in cui si nota il distaccamento dello strato di neve e ghiaccio a monte a quello in cui si viene effettivamente travolti da una valanga: in caso di pendii particolarmente ripidi la velocità di caduta può sfiorare o addirittura superare i 100 chilometri orari, e da quel momento è Come se partisse un timer dal quale dipende la vita di chi si ritrova ricoperto dalla coltre bianca. «Se si interviene entro 15 minuti, c'è il 97 per cento di possibilità di trovare le persone vive. Poi la curva precipita molto velocemente, dopo mezz'ora si scende al 20 per cento», spiega Umberto Biagiola, Presidente del Servizio valanghe, struttura operativa del Club alpino italiano (Cai). Alle spalle ha 33 anni di volontariato nel Soccorso Alpino, un migliaio di interventi, quasi 500 ore passate in elicottero in cerca di scialpinisti ...

