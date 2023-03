Come piantare le patate nell’orto e in vaso: la guida pratica (Di domenica 12 marzo 2023) Curare l’orto è una vera passione: si trascorrono ore all’aria aperta, immersi nella natura, e poi si può raccogliere con grande soddisfazione i frutti di tanto lavoro. Una delle coltivazioni più comuni è quella delle patate, che non richiede particolari abilità ed è davvero alla portata di tutti. Senza contare che questi tuberi possono essere piantati non solamente nel terreno, ma anche in vaso, sfruttando così persino gli spazi più piccoli, Come un balcone o un terrazzo. Se avete deciso di dedicarvi a coltivare le patate, ecco tutti i consigli di cui potreste aver bisogno. patate, le caratteristiche della pianta La patata, scientificamente chiamata Solanum tuberosum, è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Solanacee – che include numerosi ortaggi Come le melanzane, i ... Leggi su dilei (Di domenica 12 marzo 2023) Curare l’orto è una vera passione: si trascorrono ore all’aria aperta, immersi nella natura, e poi si può raccogliere con grande soddisfazione i frutti di tanto lavoro. Una delle coltivazioni più comuni è quella delle, che non richiede particolari abilità ed è davvero alla portata di tutti. Senza contare che questi tuberi possono essere piantati non solamente nel terreno, ma anche in, sfruttando così persino gli spazi più piccoli,un balcone o un terrazzo. Se avete deciso di dedicarvi a coltivare le, ecco tutti i consigli di cui potreste aver bisogno., le caratteristiche della pianta La patata, scientificamente chiamata Solanum tuberosum, è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Solanacee – che include numerosi ortaggile melanzane, i ...

