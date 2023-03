Combinata nordica | Coppa del Mondo | Riiber domina sul trampolino di Oslo | in difficoltà gli altri big

(Di domenica 12 marzo 2023) In archivio il segmento di salto della seconda ed ultima gundersen del weekend diHolmenkollen dideldimaschile 2022/23. Suldi casa, è andata in scena l’ennesima dimostrazione di forza di un Jarl Magnusche si conferma semplicemente di un altro livello nel salto. Il norvegese ha costretto la giuria a prendere misure mai viste prima: solo per il suo salto la stanga di partenza è stata abbassata da 13 a 8, costringendolo a staccare con velocità molto più bassa. Nonostante questoa fatto segnare la seconda misura della gara, ottenendo il miglior punteggio ed ipotecando un altro successo. L’unico a tenere il passo sulè stato l’austriaco Franz Josef Rehrl che, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FondoItalia : Combinata Nordica - Vittoria di Riiber nel suo ritorno ad Oslo. Secondo Schmid davanti a Lamparter. 27esimo Buzzi - FondoItalia : Combinata Nordica - Stagione perfetta per Gyda Westvold-Hansen: a Olso vince davanti a Hagen e Nakamura. Sieff è se… - Katz12D : RT @FondoItalia: Combinata Nordica - Stagione perfetta per Gyda Westvold-Hansen. La norvegese vince senza problemi davanti a Hagen e Nakamu… - FondoItalia : Combinata Nordica - Stagione perfetta per Gyda Westvold-Hansen. La norvegese vince senza problemi davanti a Hagen e… - Davide_peacock : Nella Combinata Nordica Femminile a Oslo le ragazze si sono disegnate dei baffi o della barba e hanno fatto un gest… -

Gyda Westvold Hansen si conferma dominatrice assoluta dellae si porta al comando anche nella tappa casalinga di Coppa del Mondo 2022/2023. Sul trampolino di Oslo Holmenkollen, la norvegese stacca le sue avversarie di ben 9 metri, mettendo in ...Nella, salto e sci di fondo, Annika Sieff è salita tre volte sul podio in Coppa. Non tradisce mai lo snowboard anche senza l'ex campionessa olimpica Michela Moioli . Per quanto ...Nella, salto e sci di fondo, Annika Sieff è salita tre volte sul podio in Coppa. Non tradisce mai lo snowboard anche senza l'ex campionessa olimpica Michela Moioli. Agli undici podi ...

Combinata nordica, Coppa del Mondo: Riiber domina sul trampolino di Oslo, in difficoltà gli altri big OA Sport

In archivio il segmento di salto della seconda ed ultima gundersen del weekend di Oslo Holmenkollen di Coppa del Mondo di combinata nordica maschile 2022/23. Sul trampolino di casa, è andata in scena ...Jarl Magnus Riiber conferma il suo stato di forma eccezionale sul trampolino e domina il segmento di salto per la prima delle due Gundersen individuali del weekend a Oslo Holmenkollen, in occasione de ...