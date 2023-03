Colpo di scena, il Prefetto di Napoli contro il Tar: nuovo divieto per tifosi Eintracht (Di domenica 12 marzo 2023) Napoli - La quinta sezione del Tar della Campania aveva accolto il ricorso dell'Eintracht , dichiarando illegittimo - e sospendendo - il divieto di vendita dei tagliandi ai tifosi residenti in ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 marzo 2023)- La quinta sezione del Tar della Campania aveva accolto il ricorso dell', dichiarando illegittimo - e sospendendo - ildi vendita dei tagliandi airesidenti in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? La €Commissione sul #Covid? Colpo di scena: escluse tutte le #virostar ?? - NicolaPorro : ?? Fermi tutti. Di chi è la colpa del #naufragio dei #migranti? La Stampa pubblica un sondaggio e non possono creder… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #auto elettrica, colpo di scena: brutto colpo per #Timmermans ?? - TuttoMercatoWeb : Altro colpo di scena per Napoli-Eintracht: il Prefetto vieta vendita biglietti ai residenti a Francoforte - sportli26181512 : Colpo di scena, il Prefetto di #Napoli contro il Tar: nuovo divieto per tifosi #Eintracht: Un nuovo provvedimento è… -