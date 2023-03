Cocaina Rosa, cos’è? La “tusi” viene dalla Colombia e sa di fragola (Di domenica 12 marzo 2023) La Cocaina Rosa è comparsa per la prima volta in Colombia nel 2010 ed è nota come “tusi”. Questo tipo di droga è molto diffusa in Europa ed è di tipologia sintetica, di fatto un è un mix tra la ketamina e l’MDMA tagliate con caffeina, quindi a dispetto del nome non ha nulla a che vedere con la Cocaina. Il prezzo, secondo il rapporto delle forze dell’ordine, oscilla tra i 150 e i 200 euro al grammo. Perché questo tipo di droga è Rosa? La colorazione è dovuta a un colorante alimentare al gusto di fragola. Nonostante a oggi risultino pochi sequestri in Italia va specificato che la richiesta è in grande aumento e come per tutte le droghe è diventata una moda. Questa droga in polvere viene considerata il simbolo di una nuova generazione di ... Leggi su cultweb (Di domenica 12 marzo 2023) Laè comparsa per la prima volta innel 2010 ed è nota come “”. Questo tipo di droga è molto diffusa in Europa ed è di tipologia sintetica, di fatto un è un mix tra la ketamina e l’MDMA tagliate con caffeina, quindi a dispetto del nome non ha nulla a che vedere con la. Il prezzo, secondo il rapporto delle forze dell’ordine, oscilla tra i 150 e i 200 euro al grammo. Perché questo tipo di droga è? La colorazione è dovuta a un colorante alimentare al gusto di. Nonostante a oggi risultino pochi sequestri in Italia va specificato che la richiesta è in grande aumento e come per tutte le droghe è diventata una moda. Questa droga in polvereconsiderata il simbolo di una nuova generazione di ...

