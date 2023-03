CM com – Manchester City | Guardiola | ‘Per il titolo ci siamo anche noi’ | Estero

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 marzo 2023) 2023-03-11 23:50:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Pep, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crystal Palace: “La mia esperienza mi dice che ogni volta che veniamo qui è molto dura. Giochiamo sempre bene sapendo quanto sono bravi loro, ma fatichiamo a fare gol. Mi è piaciuto tutto, ci è mancato un po’ il contropiede. Non è facile, loro difendono con sei giocatori in area ed Haaland aveva due uomini che lo marcavano. Era una questione di pazienza. Gundogan è un giocatore eccezionale: ha ottenuto il rigore e Haaland ha fatto il resto.? Ovviamente l’Arsenal sta facendo una corsa incredibile, eppure ci. Oggi era una tipica partita invernale: difficile, in cui abbiamo sempre ...