CM.com – Caso Juve, l’avvocato Spallone: ‘Nota Covisoc? Quante contraddizioni’ | Serie A (Di domenica 12 marzo 2023) 2023-03-12 18:15:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Giorgio Spallone, esperto di diritto sportivo, è intervenuto su Tuttosport per commentare la nota Covisoc a cui ieri ha avuto accesso la Juve: “Quante contraddizioni a margine della nota. È, a un primo esame, evidente l’irrilevanza di questo documento rispetto al noto contenzioso sportivo attualmente sottoposto al giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. Alla luce di quanto sopra, permangono aperte due questioni. La prima. Il perché, vieppiù in ragione dell’apparente irrilevanza del documento, del perdurante e reiterato rifiuto di ostensione dello stesso. La seconda considerazione. Questo approccio della Figc – rigorosamente difensivo in relazione al rifiuto di ostensione di un documento che, a ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 marzo 2023) 2023-03-12 18:15:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Giorgio, esperto di diritto sportivo, è intervenuto su Tuttosport per commentare la notaa cui ieri ha avuto accesso la: “contraddizioni a margine della nota. È, a un primo esame, evidente l’irrilevanza di questo documento rispetto al noto contenzioso sportivo attualmente sottoposto al giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. Alla luce di quanto sopra, permangono aperte due questioni. La prima. Il perché, vieppiù in ragione dell’apparente irrilevanza del documento, del perdurante e reiterato rifiuto di ostensione dello stesso. La seconda considerazione. Questo approccio della Figc – rigorosamente difensivo in relazione al rifiuto di ostensione di un documento che, a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Il succo del caso “carta #COVISOC”. La #Juventus contava di far cancellare il -15 rendendola pubblica ma ha ottenut… - ZZiliani : Poteva fare mille cose #Gravina contro la #Juventus: a partire dal caso #Suarez che mandò in vacca con dichiarazion… - ZZiliani : E in questo caso, delle due l’una: o alla Procura #FIGC sono tutti ignoranti e non conoscono le regole basilari, e… - moldoveanuFlor7 : @harriton777 Allora è meglio che ha fallito,in questo caso - AnnibalePia : RT @scandura: ?? Secondo Alarm Phone il caso dei 47 Naufraghi si è consumato in tragedia: 'dozzine di Persone annegate'. ?? Come cronisti… -