Clermont - Lens 0 - 4, highlights: Openda fa 3 gol in 5 minuti (Di domenica 12 marzo 2023) Vince 4 - 0 il Lens, terza forza del campionato francese, sul campo del Clermont. Giornata di grazia per Openda, che segna 3 gol in cinque minuti, poi ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 12 marzo 2023) Vince 4 - 0 il, terza forza del campionato francese, sul campo del. Giornata di grazia per, che segna 3 gol in cinque, poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Robyti1 : RT @Agenzia_Italia: L'attaccante belga del Lens sbaraglia il Clermont. In Italia un record simile appartiene ancora a Valentino Mazzola, ch… - sportface2016 : #Lens, #Openda da record in #Ligue1: tripletta in quattro minuti contro il #Clermont - Agenzia_Italia : L'attaccante belga del Lens sbaraglia il Clermont. In Italia un record simile appartiene ancora a Valentino Mazzola… - SportRepubblica : Lens, Openda da record: tripletta al Clermont in meno di 5 minuti [aggiornamento delle 17:41] - martinLuengo2 : Serie A: Lecce 0 Torino 2 (Wilfried Singo 20' Antonio Sanabria 23'), Cremonese 0 Fiorentina 2 (Rolando Mandragora 2… -