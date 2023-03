Classifica Parigi-Nizza 2023: Tadej Pogacar padrone della Corsa del Sole, dominio in salita. Gaudu e Vingegaard sul podio (Di domenica 12 marzo 2023) Tadej Pogacar ha vinto la Parigi-Nizza 2023. Il fuoriclasse sloveno ha giganteggiato in lungo e in largo durante la Corsa del Sole, risultando il più forte in salita e sciorinando tutta la sua classe in avvio di una stagione che culminerà con il tentativo di rivincita al Tour de France dopo lo smacco subito lo scorso anno per mano di Jonas Vingegaard. Il capitano della UAE Emirates si è messo in bella mostra anche durante l’ultima frazione in Costa Azzurra, ha attaccato sul mitico Col d’Eze e ha messo le cose in chiaro contro il tonico francese David Gaudu e il grande rivale Vingegaard. Tadej Pogacar è salito sul gradino più alto del ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023)ha vinto la. Il fuoriclasse sloveno ha giganteggiato in lungo e in largo durante ladel, risultando il più forte ine sciorinando tutta la sua classe in avvio di una stagione che culminerà con il tentativo di rivincita al Tour de France dopo lo smacco subito lo scorso anno per mano di Jonas. Il capitanoUAE Emirates si è messo in bella mostra anche durante l’ultima frazione in Costa Azzurra, ha attaccato sul mitico Col d’Eze e ha messo le cose in chiaro contro il tonico francese Davide il grande rivaleè salito sul gradino più alto del ...

