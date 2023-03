Classifica Coppa del Mondo sci di fondo donne 2022-2023: Tiril Udnes Weng al comando, Jessie Diggins a -87 (Di domenica 12 marzo 2023) Classifica Coppa DEL Mondo GENERALE SCI DI fondo FEMMINILE 1 Weng Tiril Udnes NOR 1635 2 Diggins Jessie USA 1548 3 NISKANEN Kerttu FIN 1470 4 BRENNAN Rosie USA 1309 5 KARLSSON Frida SWE 1220 6 FAEHNDRICH Nadine SUI 1071 7 HENNIG Katharina GER 1032 8 Weng Lotta Udnes NOR 1026 9 PARMAKOSKI Krista FIN 991 10 Weng Heidi NOR 98931 GANZ Caterina ITA 469 45 COMARELLA Anna ITA 309 63 PITTIN Cristina ITA 193 64 FRANCHI Francesca ITA 192 75 DI CENTA Martina ITA 112 83 SANFILIPPO Federica ITA 87 84 MONSORNO Nicole ITA 84 108 BELLINI Martina ITA 38 Classifica Coppa DEL Mondo SPRINT SCI DI fondo FEMMINILE 1 DAHLQVIST Maja SWE 615 2 ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023)DELGENERALE SCI DIFEMMINILE 1NOR 1635 2USA 1548 3 NISKANEN Kerttu FIN 1470 4 BRENNAN Rosie USA 1309 5 KARLSSON Frida SWE 1220 6 FAEHNDRICH Nadine SUI 1071 7 HENNIG Katharina GER 1032 8LottaNOR 1026 9 PARMAKOSKI Krista FIN 991 10Heidi NOR 98931 GANZ Caterina ITA 469 45 COMARELLA Anna ITA 309 63 PITTIN Cristina ITA 193 64 FRANCHI Francesca ITA 192 75 DI CENTA Martina ITA 112 83 SANFILIPPO Federica ITA 87 84 MONSORNO Nicole ITA 84 108 BELLINI Martina ITA 38DELSPRINT SCI DIFEMMINILE 1 DAHLQVIST Maja SWE 615 2 ...

