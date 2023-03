Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2022-2023: Kubacki rosicchia punti a Granerud dopo Oslo (Di domenica 12 marzo 2023) La Coppa del Mondo di salto con gli sci per la stagione 2022-2023 prosegue con Oslo Holmenkollen e, più in generale, il Raw Air Tournament. Halvor Egner Granerud, il leader della graduatoria, è a quota 173, 8ma si vede rosicchiare qualcosa da Dawid Kubacki. Poco meno di 400 i punti tra il norvegese e il polacco, al quale è più vicino Anze Lanisek: per lo sloveno, però, c’è il fiato sul collo di Stefan Kraft dopo il successo dell’austriaco. Di seguito la Classifica generale aggiornata della Coppa del Mondo 2022-2023 di salto con gli sci maschile. Classifica Coppa DEL ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Ladeldicon gli sci per la stagioneprosegue conHolmenkollen e, più in generale, il Raw Air Tournament. Halvor Egner, il leader della graduatoria, è a quota 173, 8ma si vedere qualcosa da Dawid. Poco meno di 400 itra il norvegese e il polacco, al quale è più vicino Anze Lanisek: per lo sloveno, però, c’è il fiato sul collo di Stefan Kraftil successo dell’austriaco. Di seguito lagenerale aggiornata delladeldicon gli sci maschile.DEL ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - ItaliaTeam_it : CURTONIssima ?? ?? Una fantastica Elena è seconda nel SuperG di Coppa del Mondo a Kvitfjell e si riprende anche il p… - fabridal : #legavolley Tuscania supera Catania (3/0) e si classifica al terzo posto della Del Monte® Coppa Italia A3 - tusciaweb : Maury’s Com Cavi supera Catania e si classifica al terzo posto nella Del Monte coppa Italia A3 Tuscania - Maury's… - tusciatimes : Tuscania supera Catania (3/0)e si classifica al terzo posto della Del Monte® Coppa Italia A3 -… -