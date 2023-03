Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2022-2023: Johannes Lamparter a +146 su Schmid a due gare dal termine (Di domenica 12 marzo 2023) Classifica Coppa DEL Mondo combinata nordica 2022-2023 1 Lamparter Johannes AUT 1325 2 Schmid Julian GER 1179 3 OFTEBRO Jens Luraas NOR 1173 4 RIIBER Jarl Magnus NOR 923 5 REHRL Franz-Josef AUT 664 6 GEIGER Vinzenz GER 663 7 ILVES Kristjan EST 613 8 HEROLA Ilkka FIN 531 9 MUHLETHALER Laurent FRA 506 10 FAISST Manuel GER 494 11 YAMAMOTO Ryota JPN 486 12 RETTENEGGER Stefan AUT 463 13 BAUD Matteo FRA 455 14 GRAABAK Joergen NOR 420 15 RYDZEK Johannes GER 361 16 SEIDL Mario AUT 347 17 HIRVONEN Eero FIN 331 18 FRENZEL Eric GER 330 19 FRITZ Martin AUT 281 20 LANGE Jakob GER 266 21 GREIDERER Lukas AUT 226 22 RIESSLE Fabian GER 223 23 ANDERSEN Espen NOR 209 24 RETTENEGGER Thomas AUT 191 25 OFTEBRO Einar Luraas ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023)DELAUT 1325 2Julian GER 1179 3 OFTEBRO Jens Luraas NOR 1173 4 RIIBER Jarl Magnus NOR 923 5 REHRL Franz-Josef AUT 664 6 GEIGER Vinzenz GER 663 7 ILVES Kristjan EST 613 8 HEROLA Ilkka FIN 531 9 MUHLETHALER Laurent FRA 506 10 FAISST Manuel GER 494 11 YAMAMOTO Ryota JPN 486 12 RETTENEGGER Stefan AUT 463 13 BAUD Matteo FRA 455 14 GRAABAK Joergen NOR 420 15 RYDZEKGER 361 16 SEIDL Mario AUT 347 17 HIRVONEN Eero FIN 331 18 FRENZEL Eric GER 330 19 FRITZ Martin AUT 281 20 LANGE Jakob GER 266 21 GREIDERER Lukas AUT 226 22 RIESSLE Fabian GER 223 23 ANDERSEN Espen NOR 209 24 RETTENEGGER Thomas AUT 191 25 OFTEBRO Einar Luraas ...

