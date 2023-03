Classifica Coppa del Mondo biathlon 2022-2023: Johannes Thingnes Boe vince la generale! Giacomel primo tra gli Under 25 (Di domenica 12 marzo 2023) Classifica Coppa DEL Mondo biathlon GENERALE 1 BOE Johannes Thingnes NOR 1319 Coppa DEL Mondo ASSEGNATA 2 LAEGREID Sturla Holm NOR 948 3 CHRISTIANSEN Vetle Sjaasta NOR 832 4 DOLL Benedikt GER 658 5 PONSILUOMA Martin SWE 628 6 DALE Johannes NOR 605 7 BOE Tarjei NOR 598 8 REES Roman GER 586 9 CLAUDE Fabien FRA 53910 Giacomel Tommaso U25 ITA 515 11 FILLON MAILLET Quentin FRA 510 12 KRCMAR Michal CZE 493 13 HARTWEG Niklas U25 SUI 484 14 SAMUELSSON Sebastian SWE 446 15 JACQUELIN Emilien FRA 431 16 NELIN Jesper SWE 414 17 STALDER Sebastian U25 SUI 379 18 STRELOW Justus GER 339 19 CLAUDE Florent BEL 331 20 GUIGONNAT Antonin FRA 329 21 FAK Jakov SLO 326 22 ANDERSEN Filip Fjeld U25 NOR 322 23 EDER Simon AUT 311 24 ZOBEL David ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023)DELGENERALE 1 BOENOR 1319DELASSEGNATA 2 LAEGREID Sturla Holm NOR 948 3 CHRISTIANSEN Vetle Sjaasta NOR 832 4 DOLL Benedikt GER 658 5 PONSILUOMA Martin SWE 628 6 DALENOR 605 7 BOE Tarjei NOR 598 8 REES Roman GER 586 9 CLAUDE Fabien FRA 53910Tommaso U25 ITA 515 11 FILLON MAILLET Quentin FRA 510 12 KRCMAR Michal CZE 493 13 HARTWEG Niklas U25 SUI 484 14 SAMUELSSON Sebastian SWE 446 15 JACQUELIN Emilien FRA 431 16 NELIN Jesper SWE 414 17 STALDER Sebastian U25 SUI 379 18 STRELOW Justus GER 339 19 CLAUDE Florent BEL 331 20 GUIGONNAT Antonin FRA 329 21 FAK Jakov SLO 326 22 ANDERSEN Filip Fjeld U25 NOR 322 23 EDER Simon AUT 311 24 ZOBEL David ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - ItaliaTeam_it : CURTONIssima ?? ?? Una fantastica Elena è seconda nel SuperG di Coppa del Mondo a Kvitfjell e si riprende anche il p… - KSport24 : @Gianpaolo_5 Si, fuori agli ottavi di Coppa Italia e a rischio in Campionato, con la vittoria della Roma sarebbero… - gianpy_italy : RT @tatanka_h: 'Abbiamo 50 punti', oltre a 38 scudetti, lo scudetto delle uova di Pasqua, la Champions di TikTok, la Coppa dei tiri in port… - BRBGML_baba : RT @tatanka_h: 'Abbiamo 50 punti', oltre a 38 scudetti, lo scudetto delle uova di Pasqua, la Champions di TikTok, la Coppa dei tiri in port… -