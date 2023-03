Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : GdS - Errori, Var, rimonta e rimpianti. Il Palermo pareggia a Cittadella - infoitsport : Serie B, Cittadella-Palermo 3-3: pari pirotecnico al Tombolato - TUTTOB1 : MdP: 'Citta, sei reti e tante emozioni. Che rammarico con il Palermo' - ILOVEPACALCIO : Cittadella-Palermo, i tifosi si complimentano con Di Mariano sui social: tanti commenti positivi per lui (FOTO) - I… - tifosipalermoit : adesso basta parole che parlino le immagini dei nostri splendidi tifosi presenti a Cittadella. Nostro servizio… -

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Iltorna subito al lavoro per preparare la sfida contro il Modena. Ma di ritorno danon arrivano buone notizie dall'infermeria: il club rosanero ha annunciato che Ivan Marconi ha un ...Brutte notizie per il. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto Ivan Marconi ha evidenziato una lesione di ... Problemi anche per Brunori, uscito ieri anell'intervallo. Il ...1' DI LETTURA" Nella mattina di domenica 12 marzo ilè tornato in campo per riprendere la preparazione in vista della gara casalinga di venerdì ...gioco nella sfida contro il...

Palermo, ancora un pari a Cittadella: 3 a 3 dopo mille emozioni Giornale di Sicilia

In estate l'esterno è tornato a casa, la sua stagione sin qui con la maglia rosanero è positiva e contro il Cittadella è arrivata anche la doppietta ...Il tecnico rosanero analizza il pareggio (il quinto di fila) dei rosanero sul campo del Cittadella, arrivato al termine di una partita rocambolesca Non può essere soddisfatto, Corini. Una partita nata ...