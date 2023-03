Cisgiordania: tre palestinesi uccisi a Nablus (Di domenica 12 marzo 2023) In Medioriente tre palestinesi armati sono stati uccisi e un altro uomo, anch'esso armato è stato arrestato questa mattina vicino a Nablus, nel nord della Cisgiordania occupata, dopo che avevano ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 12 marzo 2023) In Medioriente trearmati sono statie un altro uomo, anch'esso armato è stato arrestato questa mattina vicino a, nel nord dellaoccupata, dopo che avevano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : CISGIORDANIA | Tre palestinesi uccisi vicino a Nablus. Esercito, 'hanno aperto il fuoco contro una postazione milit… - ilpost : L’esercito israeliano ha ucciso tre uomini palestinesi armati vicino a Nablus, in Cisgiordania - nicola_orritos : RT @ilpost: L’esercito israeliano ha ucciso tre uomini palestinesi armati vicino a Nablus, in Cisgiordania - dukana2 : RT @valibona44: 'Le forze israeliane hanno ucciso tre palestinesi in una sparatoria vicino alla città occupata di #Nablus, in #Cisgiordania… - valibona44 : 'Le forze israeliane hanno ucciso tre palestinesi in una sparatoria vicino alla città occupata di #Nablus, in… -