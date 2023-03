Cisgiordania, scontro a fuoco: tre palestinesi uccisi (Di domenica 12 marzo 2023) tre erano armati e hanno aperto il fuoco contro una postazione militare israeliana al checkpoint di Surra-Jit. Il fatto - secondo quanto riferiscono fonti locali - è avvenuto verso le 3.30 locali Leggi su ilsole24ore (Di domenica 12 marzo 2023) tre erano armati e hanno aperto ilcontro una postazione militare israeliana al checkpoint di Surra-Jit. Il fatto - secondo quanto riferiscono fonti locali - è avvenuto verso le 3.30 locali

Cisgiordania, scontro a fuoco: tre palestinesi uccisi ... nel nord della Cisgiordania. I tre erano armati e hanno aperto il fuoco contro una postazione ... "Tre uomini armati sono stati neutralizzati durante lo scontro a fuoco e un altro uomo armato si è ... Mo, tre palestinesi uccisi durante scontro a fuoco in Cisgiordania Tel Aviv, 12 mar. - Tre palestinesi sono stati colpiti e uccisi da soldati israeliani durante uno scontro a fuoco in Cisgiordania. Secondo quanto riferisce in una nota dell'esercito israeliano, i palestinesi hanno aperto il fuoco durante la notte contro i soldati in una postazione militare a ovest ... Cisgiordania: uccisi 3 palestinesi armati dall'esercito israeliano al check point di Nablus Non si fermano le violenze e gli scontri in Cisgiordania tra israeliani e palestinesi. L'esercito di Israele riferisce infatti di aver ucciso ... Lo scontro a fuoco è avvenuto nella notte al checkpoint ...