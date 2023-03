Cisgiordania, dopo Jenin uccisi altri 3 palestinesi a Nablus (Di domenica 12 marzo 2023) Nella notte tra l’11 e il 12 marzo in Cisgiordania a Nablus sono stati uccisi tre giovani palestinesi dall’esercito israeliano. Il ministero della Sanità palestinese li ha identificati come Jihad Mohammed al-Shami, 24 anni, Uday Othman al-Shami, 22, e Mohammed Raed Dabeek, 18. Cisgiordania, uccisi 3 giovani palestinesi a Nablus Secondo quanto riportano fonti locali ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 12 marzo 2023) Nella notte tra l’11 e il 12 marzo insono statitre giovanidall’esercito israeliano. Il ministero della Sanità palestinese li ha identificati come Jihad Mohammed al-Shami, 24 anni, Uday Othman al-Shami, 22, e Mohammed Raed Dabeek, 18.3 giovaniSecondo quanto riportano fonti locali ... TAG24.

Ancora violenza e morti in Cisgiordiania. Tre palestinesi uccisi a Nablus In Medioriente, tre palestinesi armati sono stati uccisi e un altro uomo, anch'esso armato è stato arrestato questa mattina vicino a Nablus, nel nord della Cisgiordania occupata, dopo che avevano sparato contro un postazione militare israeliana. Lo scontro a fuoco, ha riferito l'esercito, è avvenuto nei pressi di un checkpoint, in un'area sotto il controllo israeliano. La violenza e la tensione in Cisgiordania è aumentata da quando si è insediato a Gerusalemme il governo Netanyahu, il più a destra della storia israeliana.