Cina-Usa, venti di guerra: Xi Jinping sposta i jet, Biden aumenta armi nel pacifico. I rischi di uno scontro nello stretto di Taiwan (Di domenica 12 marzo 2023) Per la prima volta, il ministero della Difesa di Taipei ha ammesso pubblicamente che sono in corso colloqui per la creazione di un deposito di armi e munizioni statunitensi in territorio Taiwanese Leggi su lastampa (Di domenica 12 marzo 2023) Per la prima volta, il ministero della Difesa di Taipei ha ammesso pubblicamente che sono in corso colloqui per la creazione di un deposito die munizioni statunitensi in territorioese

