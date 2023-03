Cina, piovono vermi dal cielo: ecco cosa sta succedendo (Di domenica 12 marzo 2023) Una situazione insolita, quella che hanno dovuto affrontare i cittadini di Liaoning: una tempesta di vermi. Diverse le ipotesi su come un fenomeno del genere sia potuto accadere, dalle più assurde fino a quelle scientifiche, e i tre precedenti già segnalati di “piogge di animali”. L’assurdo caso nella provincia cinese di Liaoning Nella provincia di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 12 marzo 2023) Una situazione insolita, quella che hanno dovuto affrontare i cittadini di Liaoning: una tempesta di. Diverse le ipotesi su come un fenomeno del genere sia potuto accadere, dalle più assurde fino a quelle scientifiche, e i tre precedenti già segnalati di “piogge di animali”. L’assurdo caso nella provincia cinese di Liaoning Nella provincia di ... TAG24.

