Cina, intelligenza artificiale: 4 docenti di Udine tra i 200 studiosi più influenti al mondo (Di domenica 12 marzo 2023) Ci sono anche quattro docenti di informatica dell'Università di Udine fra i 2000 più influenti studiosi al mondo in diversi campi dell'intelligenza artificiale. È quanto emerge dalla classifica "AI 2000" realizzata dall'Associazione cinese di intelligenza artificiale e dalla Tsinghua University per l'anno 2023. Si tratta di Fabio Buttussi, Luca Chittaro, Angelo Montanari e Giuseppe Serra, tutti del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche. Chittaro e Buttussi sono rispettivamente 78 esimo e 94 esimo nel campo della "Visualizzazione delle informazioni" (Visualization), Serra al numero 951 nel settore "Multimedia", Montanari è 1190 esimo nel campo della "Rappresentazione della conoscenza" (Knowledge Engineering).

