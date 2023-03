Ciclismo: Primoz Roglic e Tadej Pogacar, i numeri del duo sloveno che sta dominando questa era delle due ruote (Di domenica 12 marzo 2023) La vittorie contemporanee di Tadej Pogacar alla Parigi-Nizza e di Primoz Roglic alla Tirreno-Adriatico hanno scritto l’ennesima pagina della storia, necessariamente intrecciata, delle carriere di questi due straordinari atleti che hanno per sempre cambiato la percezione della Slovenia nel mondo del Ciclismo e forse dello sport in generale. Il dominio che i due, in maniera totalmente diversa, hanno esercitato sul Ciclismo internazionale nelle ultime due stagioni, ha lasciato e lascerà un marchio che nulla ha da invidiare ai celebri duelli che hanno scritto la storia delle due ruote. Il periodo che stiamo vivendo, nonostante la presenza di altri interpreti straordinari, verrà in qualche modo ricordata come l’era di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) La vittorie contemporanee dialla Parigi-Nizza e dialla Tirreno-Adriatico hanno scritto l’ennesima pagina della storia, necessariamente intrecciata,carriere di questi due straordinari atleti che hanno per sempre cambiato la percezione della Slovenia nel mondo dele forse dello sport in generale. Il dominio che i due, in maniera totalmente diversa, hanno esercitato sulinternazionale nelle ultime due stagioni, ha lasciato e lascerà un marchio che nulla ha da invidiare ai celebri duelli che hanno scritto la storiadue. Il periodo che stiamo vivendo, nonostante la presenza di altri interpreti straordinari, verrà in qualche modo ricordata come l’era di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Ciclismo: Primoz Roglic e Tadej Pogacar, i numeri del duo sloveno che sta dominando questa era delle due ruote - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Primoz Roglic: 'Un successo importante anche in vista del Giro d'Italia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Primoz Roglic: 'Un successo importante anche in vista del Giro d'Italia' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Primoz Roglic: 'Un successo importante anche in vista del Giro d'Italia' - napolimagazine : Ciclismo, Primoz Roglic: 'Un successo importante anche in vista del Giro d'Italia' -