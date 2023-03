Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Ciclismo: Pogacar vince la Parigi-Nizza: Lo sloveno coglie il successo alla sua prima partecipazione - TV7Benevento : Ciclismo: Parigi-Nizza, Pogacar vince anche l'ultima tappa e si aggiudica la corsa - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Pogacar vince la Parigi-Nizza - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo: Pogacar vince la Parigi-Nizza - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Pogacar vince la Parigi-Nizza -

Stagione super Con la vittoria della- Nizza Pogacar diventa uno dei corridori in grado di vincere in carriera sia la Tirreno - Adriatico che la corsa francese. Entra in un ristretto club di ...- Nizza, la classifica finale Pogacar (SLO) Gaudu (FRA) Vingegaard (DAN) Non visualizzi ... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie: Altre NotizieIl due volte vincitore del Tour de France, Tadej Pogacar , ha conquistato il successo nella settima tappa dellaNizza 2023 da Nizza al Col de la Couillole. Giornata molto dura per lo sloveno, che è comunque riuscito ad incrementare il proprio vantaggio nei confronti dei diretti inseguitori in classifica ...

LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vince ancora Tadej Pogacar consolidando la maglia gialla! OA Sport

Devastante. Divertente. Insaziabile. Gli aggettivi si sprecano per il nuovo assolo di Tadej Pogacar. Lo sloveno ha vinto la sua terza tappa alla Parigi-Nizza, aggiudicandosi anche la classifica ...PARIGI-NIZZA – Lo sloveno della UAE-Emirates trionfa anche nell’ultima tappa intorno a Nizza e mette il punto esclamativo sulla corsa del sole, che diventa sua ...