Christoph Waltz: «Amo il western ma odio John Wayne» (Di domenica 12 marzo 2023) Christoph Waltz, l'attore viennese vincitore di due Oscar (Bastardi senza gloria, Django unchained), torna con un altro ruolo da cacciatore di persone, in un film sul selvaggio Ovest. A Panorama racconta la sua antipatia per il mitico protagonista di Ombre rosse. E come si è calato nella parte: «L'interprete deve scomparire nel personaggio e non diventare lui il personaggio». «Il genere western per me è stato un'esperienza formativa: è stato guardando quei film che da ragazzino ho imparato qual è la differenza tra bene e male. Però poi tutta quella roba americana mi ha stufato e, francamente, se devo dire quali sono i veri western non posso che rispondere gli "spaghetti western" di Sergio Leone. Anche se non ho mai capito perché c'entrassero gli spaghetti».

