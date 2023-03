Chiellini senza fine: la storia si ripete come con la Juventus (Di domenica 12 marzo 2023) Giorgio Chiellini sarà sempre un’icona e una leggenda della Juventus e ciò che ha fatto di recente ricorda molto un suo aneddoto a Torino. Se c’è stato un giocatore che negli ultimi anni ha saputo dimostrare uno straordinario attaccamento di maglia alla Juventus, quel qualcuno è senza ombra di dubbio Giorgio Chiellini, con l’ex Capitano che ha scritto pagine memorabili nella storia di Madama, oltre che essere stato uno dei pochi calciatori a conseguire una laurea. Dalla scorsa estate ormai è diventato un giocatore dei Los Angeles FC e finalmente ha avuto modo di poter mettere il proprio marchio in maniera ancora più evidente nella realtà statunitense segnando il suo primo gol in MLS. Ansa FotoIl suo primo gol a stelle e strisce è stato da vero attaccante, con il pallone che era rimasto ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 12 marzo 2023) Giorgiosarà sempre un’icona e una leggenda dellae ciò che ha fatto di recente ricorda molto un suo aneddoto a Torino. Se c’è stato un giocatore che negli ultimi anni ha saputo dimostrare uno straordinario attaccamento di maglia alla, quel qualcuno èombra di dubbio Giorgio, con l’ex Capitano che ha scritto pagine memorabili nelladi Madama, oltre che essere stato uno dei pochi calciatori a conseguire una laurea. Dalla scorsa estate ormai è diventato un giocatore dei Los Angeles FC e finalmente ha avuto modo di poter mettere il proprio marchio in maniera ancora più evidente nella realtà statunitense segnando il suo primo gol in MLS. Ansa FotoIl suo primo gol a stelle e strisce è stato da vero attaccante, con il pallone che era rimasto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Since1897J : @Montella91 @SpudFNVPN Tanti altri tipo? Chiellini e donnarumma. Senza chiesa eri già fuori con l'Austria. Ps fa pa… - saimon83ful : @Lore2121211 @robyanzio @asromafranci @SkySport Apri la Bocca solo per dare fiato..La Juve ha venduto de light e co… - mimmetto81 : calciopoli doping bilanci truccati arbitri comprati goal fantasma esami truccati plusvalenze false,montero iuliano… - 1987_Lorenza : RT @Lillybianconera: Sono sempre più convinta che Bonucci, senza Chiellini e Barzagli, non sarebbe andato così lontano. Piedini buoni, ma q… - Lillybianconera : Sono sempre più convinta che Bonucci, senza Chiellini e Barzagli, non sarebbe andato così lontano. Piedini buoni, ma quanta leggerezza! -