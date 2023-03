Chiara Ferragni e Fedez, è tornata (davvero) la pace? Il dubbio sui social: 'Fanno gara a chi ha più drammi' (Di domenica 12 marzo 2023) Chiara Ferragni e Fedez , continua il tam tam sulla presunta crisi della famiglia più social d'Italia. La serata finale del Festival di Sanremo ha segnato uno spartiacque nella famiglia Ferragnez : i ... Leggi su leggo (Di domenica 12 marzo 2023), continua il tam tam sulla presunta crisi della famiglia piùd'Italia. La serata finale del Festival di Sanremo ha segnato uno spartiacque nella famiglia Ferragnez : i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Chiara Ferragni scrive una lettera alla piccola Chiara dicendole che Sanremo è stato durissimo. Tralasciando le qu… - FranAltomare : Avete mai provato a scrivere nei commenti di qualche testata su Instagram un qualsiasi commento che osi far notare… - mrsmaryvaleska : RT @_beaphoenix_: vi auto proclamate paladini della salute mentale e dell’empatia e poi non riuscite nemmeno a capire il senso del post di… - mangio_oreos : RT @_beaphoenix_: vi auto proclamate paladini della salute mentale e dell’empatia e poi non riuscite nemmeno a capire il senso del post di… - zendayawhatever : RT @mojitoxzayn: chiara ferragni e fedez hanno leggermente rotto il cazzo andava detto -