Chi sono questi innamorati? Si tratta dei genitori di un'amatissima conduttrice (Di domenica 12 marzo 2023) Avete riconosciuto questi due signori? sono i genitori di una conduttrice famosissima: lei è identica al suo papà Alcuni forse avranno subito riconosciuto questi due signori: la somiglianza del padre con la conduttrice misteriosa è veramente impressionante. Per chi invece ancora non è riuscito a capire di chi stiamo parlando, vi lasceremo una serie di indizi per cercare di capire di chi si tratta, ma siamo sicuri che non appena scoprirete il nome della conduttrice, anche voi noterete l'estrema somiglianza. Come primo indizio vogliamo dirvi che per anni è stata uno dei volti Mediaset. Quando ha iniziato a condurre, tutti erano ossessionati soprattutto dalla sua situazione sentimentale. Sposata con un calciatore, mette al mondo uno splendido bambino, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 12 marzo 2023) Avete riconosciutodue signori?di unafamosissima: lei è identica al suo papà Alcuni forse avranno subito riconosciutodue signori: la somiglianza del padre con lamisteriosa è veramente impressionante. Per chi invece ancora non è riuscito a capire di chi stiamo parlando, vi lasceremo una serie di indizi per cercare di capire di chi si, ma siamo sicuri che non appena scoprirete il nome della, anche voi noterete l'estrema somiglianza. Come primo indizio vogliamo dirvi che per anni è stata uno dei volti Mediaset. Quando ha iniziato a condurre, tutti erano ossessionati soprattutto dalla sua situazione sentimentale. Sposata con un calciatore, mette al mondo uno splendido bambino, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LoPsihologo : Premetto che alle chiamate cerco di rispondere sempre, poiché ho per le mani molti clienti, progetti e gestione di… - enpaonlus : La piccola scimmia piange e urla sul corpo della mamma uccisa da un'auto in corsa - La Stampa - Per chi pensa: sono… - Stefanialove_of : Nonostante abbia dimostrato grazie alle tantissime testimonianze che le creazioni non sono una TRUFFA, sono create… - Paola03171567 : @CaprettoPaul @SilvioFurian Puntacazzisti ? Chi sono ? - SerFil58 : @carmelodipaola Non solo. Festeggiano perché sono andati a votare oltre 1.000.000 e poi dicono che alle politiche,… -