Chi si ricorda delle risate di Pecoraro Scanio ai funerali dei militari di Nassiriya? Ma la sinistra dimenticò di indignarsi…

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 12 marzo 2023) C’è stato un tempo in cui i ministri non cantavano la Canzone di Marinella a feste private ma ridacchiavano ai. Era il 2006 e un fotografo indiscreto immortalò l’allora ministrosghignazzante, insieme con Vasco Errani, aideiitaliani vittime dell’attentato di(la foto è tratta dal sito Dagospia). Regnante Prodi. Francesco Storace l’ha fatta vedere ieri sera in tv, raggelando l’arcigna Concita De Gregorio che conduceva In Onda con Davide Parenzo. Ora voi immaginerete che all’epoca giornali come La Stampa e Repubblica, che oggi si stracciano le vesti perché Salvini – due settimane dopo la tragedia di Cutro – ha festeggiato i suoi 50 anni, si siano indignati per quelle? Che abbiano fatto almeno una velata ...