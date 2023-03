Chi ha vinto The Voice Kids 2023? Nome del vincitore e classifica dopo la finale di sabato 11 marzo 2023 (Di domenica 12 marzo 2023) dopo The Voice Senior e la vittoria di Maria Teresa Reale del team di Clementino, che ha incantato tutti con l’interpretazione di Oggi sono io di Alex Britti, Antonella Clerici, al timone della trasmissione, si è messa di nuovo in gioco. E ha provato a sperimentare con The Voice Kids, una nuova versione dedicata questa volta ai talenti giovanissimi. dopo il successo inaspettato della scorsa puntata, che ha ottenuto quasi il 23% di share, l’11 marzo è andata in onda la finalissima: chi ha vinto? Ecco cosa è successo e chi sono stati gli ospiti. Chi è il vincitore di The Voice Kids In attesa di capire chi è il vincitore di The Voice Kids, questa versione innovativa del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 marzo 2023)TheSenior e la vittoria di Maria Teresa Reale del team di Clementino, che ha incantato tutti con l’interpretazione di Oggi sono io di Alex Britti, Antonella Clerici, al timone della trasmissione, si è messa di nuovo in gioco. E ha provato a sperimentare con The, una nuova versione dedicata questa volta ai talenti giovanissimi.il successo inaspettato della scorsa puntata, che ha ottenuto quasi il 23% di share, l’11è andata in onda la finalissima: chi ha? Ecco cosa è successo e chi sono stati gli ospiti. Chi è ildi TheIn attesa di capire chi è ildi The, questa versione innovativa del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #NapoliAtalanta Come l'anno scorso, anche quest'anno chi ha vinto lo scudetto a un certo punto ha mandato al bar mezza Atalanta. - you_trend : Chi sono gli elettori che hanno portato Elly #Schlein a vincere le #primariePD? Una ricerca @sisp__ mostra che la… - Inter : Indovina chi ha vinto la partitella? #ForzaInter - CorriereCitta : Chi ha vinto The Voice Kids 2023? Nome del vincitore e classifica dopo la finale di sabato 11 marzo 2023… - sempregilda : RT @gaiatarini: Piccolo Corpo ha vinto il 1° premio per i romanzi editi della XXXIV edizione del Premio Donna di Fasano. Sono emozionata, g… -