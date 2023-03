Chi è Wax di Amici 2022? Età, vero nome e Instagram (Di domenica 12 marzo 2023) Tutto su Wax, cantante di Amici 22. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 12 marzo 2023) Tutto su Wax, cantante di22. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fefestreet : NON SO CHI PRENDERE TRA ANEGLINA E WAX - dolciastra : chi credo che vinca realmente? Probabilmente o wax o samu, sono convinta che mattia lo eliminano prima - forsesonoiobhu : @gxbrijele Per me la per il ballo Isobel e Samu Canto sicuro Angelina ma con chi non saprei forse Wax? - easyitsofia : mi sono rotta di continuarlo vvb a chi non ho risposto.. comunque i miei preferiti sono maddalena, isobel, ale, fed… - turist4life : Palese ci sarà Alessio vs Gianmarco ma nel canto non vi saprei dire perché boh wax vs chi ???? Angelina va chi ????… -