Chi è Ugur G?nes, il giovane protagonista di Terra Amara (Di domenica 12 marzo 2023) Appena trent’un anni e un successo da far paura, Urgo Gunes è l’astro nascente delle soap turche. Attore protagonista di Terra Amara, l’uomo è diventato un vero e proprio divo nel suo paese e non solo. Nato sotto il segno dello scorpione, è alto quasi 1,80 e non è solo la sua fisicità ad averlo reso così famoso, in realtà, il desiderio di diventare un attore c’era già da tempo, infatti, il bel turco si è diplomato all’Università d’arte e subito dopo ha iniziato la sua carriera. Tra le prime opere in cui ha recitato c’è Yeniden Ba?la, ma non è passato molto tempo affinché riuscisse anche ad apparire al cinema e nel piccolo schermo. Il vero successo però arriva con Terra Amara dove interpreta Demir, alla ricerca costante della sua Zuhleia, in un’avventura senza precedenti dove entrano in gioco diversi ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 12 marzo 2023) Appena trent’un anni e un successo da far paura, Urgo Gunes è l’astro nascente delle soap turche. Attoredi, l’uomo è diventato un vero e proprio divo nel suo paese e non solo. Nato sotto il segno dello scorpione, è alto quasi 1,80 e non è solo la sua fisicità ad averlo reso così famoso, in realtà, il desiderio di diventare un attore c’era già da tempo, infatti, il bel turco si è diplomato all’Università d’arte e subito dopo ha iniziato la sua carriera. Tra le prime opere in cui ha recitato c’è Yeniden Ba?la, ma non è passato molto tempo affinché riuscisse anche ad apparire al cinema e nel piccolo schermo. Il vero successo però arriva condove interpreta Demir, alla ricerca costante della sua Zuhleia, in un’avventura senza precedenti dove entrano in gioco diversi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : Per la prossima programmazione di Verissimo, domani 11 marzo, sarà ospite il famoso attore turco Ugur Gunes. Scopri… - Gioia_13 : RT @infoitcultura: Ugur Gunes: chi è Yilmaz di «Terra Amara»: biografia, vita privata e Instagram - Marisol14042321 : Allora io voglio sapere chi è che non se lo prende a ugur no perché bestemmio #terraamara #Verissimo - FEDECHIESAFP : RT @aidacomeseibeII: Chi la sopporta questa scema di Silvia che fa finta di essere dispiaciuta o felice per mezz’ora adesso stai zitta fai… - aidacomeseibeII : Chi la sopporta questa scema di Silvia che fa finta di essere dispiaciuta o felice per mezz’ora adesso stai zitta f… -