Chi è Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio a cui è stata affidata la delega allo sviluppo economico, commercio, artigianato, industria e internazionalizzazione. Roberta Angelilli è stata europarlamentare per quattro mandati consecutivi, dal 1994 al 2014 e vicepresidente dell'Europarlamento nei suoi ultimi 5 anni. Nata a Roma, classe 1965, ha conseguito la laurea in scienze politiche presso l'Università di Roma

