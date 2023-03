Chi è Niccolò Pisilli: il giallorosso classe 2004 convocato da Mourinho contro il Sassuolo (Di domenica 12 marzo 2023) Il centrocampista classe 2004 è uno dei talenti più interessanti della primavera della Roma allenata da Federico Guidi, oggi è stato promosso in prima squadra dall’allenatore Josè Mourinho Ruolo e posizione in campo Numero 8 delle giovanili giallorosse, Pisilli può essere impiegato come centrocampista o mezzala e ha una grande capacità di lettura delle due ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 12 marzo 2023) Il centrocampistaè uno dei talenti più interessanti della primavera della Roma allenata da Federico Guidi, oggi è stato promosso in prima squadra dall’allenatore JosèRuolo e posizione in campo Numero 8 delle giovanili giallorosse,può essere impiegato come centrocampista o mezzala e ha una grande capacità di lettura delle due ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forzaroma : Chi è Niccolò #Pisilli, l'ultimo 'bambino' della Primavera convocato da #Mourinho #ASRoma #RomaSassuolo - sara_morciano : RT @vivereinbilico: Ho scoperto che c’è chi vorrebbe sacrificare “Sogni appesi” nella scaletta e sono qui per ristabilire l’ordine Per me… - niccolo_meucci : RT @drippinellie: normalizziamo l’unfolloware chi non ci ricambia - albaxnic_ : RT @vivereinbilico: Ho scoperto che c’è chi vorrebbe sacrificare “Sogni appesi” nella scaletta e sono qui per ristabilire l’ordine Per me… - ansiaesaponee : RT @ibusemi_: forse niccolò non taglia i capelli perché vuole arrivare a farsi le treccine per gli stadi chi lo sa -

Chi è Niccolò Pisilli, l'ultimo 'bambino' della Primavera convocato da Mourinho Niccolò Pisilli è probabilmente il talento più cristallino che la Primavera di Federico Guidi sta mettendo in luce in questa stagione. A Trigoria se ne sono accorti da tempo. Lo scorso 1° dicembre ha ... Affittopoli in Vaticano, operazioni sotto il Cupolone ... il direttore generale dello Ior, burocrate di lungo corso nel Torrione di papa Niccolò V, sede ... Ma ora che gli affitti verranno calcolati con i prezzi del mercato italiano, chi riuscirà a pagare il ... Che cosa manca nel decreto Cutro L'analisi di Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Italiano Studi Strategici "Niccolò ... polarizzi il dibattito politico e l'opinione pubblica, attribuendo a chi dedica la propria vita al ... Pisilli è probabilmente il talento più cristallino che la Primavera di Federico Guidi sta mettendo in luce in questa stagione. A Trigoria se ne sono accorti da tempo. Lo scorso 1° dicembre ha ...... il direttore generale dello Ior, burocrate di lungo corso nel Torrione di papaV, sede ... Ma ora che gli affitti verranno calcolati con i prezzi del mercato italiano,riuscirà a pagare il ...L'analisi di Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Italiano Studi Strategici "... polarizzi il dibattito politico e l'opinione pubblica, attribuendo adedica la propria vita al ... Chi è Niccolò Pisilli: il 2004 giallorosso convocato contro il Sassuolo Tag24