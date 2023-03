Chi è Martina Difonte, la fidanzata di Clementino (Di domenica 12 marzo 2023) , ospite questo pomeriggio a Domenica In? Il rapper Clementino è ormai uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico, apprezzato giudice di The Voice Senior e della versione con i bambini The Voice Kids. Il cantante campano ha da poco compiuto 40 anni. Tutti si chiedono se abbia una fidanzata o una moglie. Clementino è infatti fidanzato con una bellissima ragazza che si chiama Martina Difonte. I due hanno confermato la loro relazione tramite alcune foto sui social. Martina Difonte è nata il 13 maggio del 1996 e ha 25 anni. Viene da Lucera ed è quindi pugliese. Anche lei è una cantante, ma ha esperienze anche come attrice. Quando aveva soltanto 7 anni ha iniziato a cantare nel coro della chiesa del suo paese. Martina, fidanzata ... Leggi su tpi (Di domenica 12 marzo 2023) , ospite questo pomeriggio a Domenica In? Il rapperè ormai uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico, apprezzato giudice di The Voice Senior e della versione con i bambini The Voice Kids. Il cantante campano ha da poco compiuto 40 anni. Tutti si chiedono se abbia unao una moglie.è infatti fidanzato con una bellissima ragazza che si chiama. I due hanno confermato la loro relazione tramite alcune foto sui social.è nata il 13 maggio del 1996 e ha 25 anni. Viene da Lucera ed è quindi pugliese. Anche lei è una cantante, ma ha esperienze anche come attrice. Quando aveva soltanto 7 anni ha iniziato a cantare nel coro della chiesa del suo paese....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sara98186535 : #thepisis #gfvip Ecco l esempio lampante di chi guarda il gf ma comprende quello che vuole! Ps: ancora con la stori… - Iperborea_ : @m01_martina Loro cultural reset, all'epoca anche chi non guardava il GF era informato sul loro devasto - GIUSEPPA20 : @PennaSimonetta @dacciRobinHood sotto l effetto dell alcol nel periodo festivo chi nella vita non ha mai fatto cose… - Elena18107304 : @U111999777 Si è confidata perfino con Martina e ha detto cosa ha fatto con Daniele e altri discorsi sbagliano tutt… - oddi_martina : RT @dettabibi: “Chi è che ha detto ti amo per primo?” “Insieme… ho detto “ti” e lui ha detto “amo”…”????? #donnalisi -